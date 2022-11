Twitter treedt sinds 23 november niet meer op tegen desinformatie rond de coronapandemie. Accounts die desinformatie verspreiden worden niet langer geblokkeerd en berichten met desinformatie worden niet meer verwijderd.

Dit maakt Twitter bekend in zijn Transparency Report. 'Met ingang van 23 november 2022 handhaaft Twitter niet langer het covid-19-beleid inzake misleidende informatie', meldt het bedrijf. Verder uitleg over het besluit worden niet genomen. Doorheen de voorbije jaren had Twitter 11.000 accounts verwijderd die herhaaldelijk foute en gevaarlijke informatie over het virus verspreidden.

De nieuwe topman Elon Musk kondigde eerder al aan dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke rol moet spelen op Twitter. Of het besluit rondom desinformatie omtrent covid hiermee verband houdt is onduidelijk. Eerder draaide Musk al diverse maatregelen terug die zijn genomen onder het bewind van de vorige eigenaren. Denk hierbij aan het opheffen van de schorsing van veel accounts die eerder zijn verbannen.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

