Twitter kan een boete tot 250 miljoen dollar krijgen voor het misbruiken van telefoonnummers en mailadressen van gebruikers voor marketingdoeleinden.

De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de Federal Trade Commission (FTC), onderzoekt of het Twitter een boete oplegt omdat het de telefoonnummers en mailadressen van zijn gebruikers heeft ingezet voor marketingdoeleinden.

De zaak draait rond data die gebruikers aan Twitter gaven voor veiligheidsdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan telefoonnummers die je ingeeft voor tweestapsverificatie, of mailadressen waarmee je communiceert wanneer je je wachtwoord bent vergeten. Tussen 2013 en 2019 gebruikte Twitter die gegevens echter om doelgerichte advertenties te tonen.

Volgens Twitter gebeurde dat per ongeluk. Het bedrijf noemt de praktijk "een vergissing". De FTC is het daar niet echt mee eens. Dit onderzoek, en de eventuele boetes die daaraan vasthangen, zijn een vervolg op een eerdere overeenkomst uit 2011. Toen beloofde Twitter dat het niet langer gebruikers zou misleiden over hoe het met hun persoonlijke gegevens omgaat, en op welke manier het die beschermt.

De Commissie heeft Twitter nu een brief gestuurd waarin ze meldt dat het bedrijf de overeenkomst uit 2011 heeft overtreden. De boete Twitter het kan krijgen ligt tussen 150 en 250 miljoen dollar, en het bedrijf is alvast wat geld opzij aan het zetten in afwachting daarvan, zo meldde het bij de bespreking van zijn kwartaalcijfers.

