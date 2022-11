Eigenaar Elon Musk kondigt aan dat Twitter een hoop microservices gaat uitschakelen omdat ze volgens de nieuwe topman onnodig zijn. Sindsdien kunnen veel gebruikers niet meer inloggen.

Er is weinig meer 'waan van de dag' dan de suggesties die Elon Musk op Twitter gooit, om vervolgens vast te stellen dat andere mensen er langer over hebben nagedacht dan hijzelf en ook vandaag is zo'n dag.

Gisteren kondigde Musk aan dat hij een hoop microservices, die hij zelf omschrijft als 'bloatware' gaat uitschakelen. 'Minder dan 20 procent zijn effectief nodig om Twitter te laten werken', klinkt het. Microservices zijn kleine onderdelen van de site voor zeer specifieke functies.

Part of today will be turning off the “microservices” bloatware. Less than 20% are actually needed for Twitter to work! — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

Dat lijkt in het hoofd van Musk een goed idee, maar de realiteit lijkt iets anders uit te draaien. Zo melden verschillende gebruikers die tweestapsverificatie gebruiken, dat ze hun code om in te loggen niet toekrijgen. Inloggen met enkel je wachtwoord kan nog wel, maar wie daarnaast ook een extra verificatie heeft ingeschakeld logt best niet uit want het risico bestaat dat je niet meer kan inloggen.

Alright, so it looks like 2fa has been shut down. Making some backup codes, but if I get logged out, I may not be able to get back in. Will be posting a How To Reach Me stub and pinning it shortly. This is crazy. pic.twitter.com/vZoShmnkcl — Ryan Broderick (@broderick) November 14, 2022

Eerder gaf Musk ook al kritiek op het feit dat Twitter traag is in sommige landen omdat de app meer dan duizend RPC's (remote procedure calls) doet om je tijdslijn op te stellen. Dat wordt in twijfel getrokken door anderen. Eric Frohnhoefer, een medewerker van Twitter die dat nuanceerde en zei dat dat niet het voornaamste probleem was, werd na zijn kritiek ontslagen.

How to be the ultimate professional and still utterly destroy someone, a masterclass by @EricFrohnhoefer pic.twitter.com/mgUHJ0xLbH — Dan Kim (@dankim) November 14, 2022

Guess it is official now. pic.twitter.com/5SRwotyD8J — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022

'Meer gebruikers'

Musk blijft wel opscheppen dat het aantal dagelijkse actieve gebruikers op Twitter toeneemt. In een tweet toont hij een grafiek waarop staat dat er afgelopen zomer 243 miljoen actieve gebruikers waren. Vandaag zijn dat er ongeveer 246 miljoen. Hoe die cijfers zich verhouden tot dezelfde periode vorig jaar (zomers zijn immers ook periodes dat mensen enkele weken minder achter een scherm zitten), is niet bekend.

Wat mogelijk ook bijdraagt aan die toename is het feit dat Musk dagelijks met Twitter in het nieuws komt. Eerst over de overname zelf, nadien om de massale ontslagen, de blauwe vinkjes, de grijze vinkjes, de mogelijkheid om de vinkjes te misbruiken, het verbod op parodieaccounts tenzij expliciet vermeld, de ontslagronde en dat allemaal gewikkeld in een portie Musk-drama dat live te volgen is op Twitter. In dat opzicht biedt Twitter vandaag meer entertainment dan Netflix of Disney+, waarbij je zelfs kan reageren op het hoofdpersonage.

Al brengen die extra gebruikers op zich geen geld op. Intussen heeft zijn ander bedrijf, SpaceX wel advertentieruimte gekocht op Twitter. Ars Technica schrijft dat het momenteel om 160.000 dollar gaat, wat kan oplopen tot 250.000 dollar. Musk zegt zelf dat hij vooral de effectiviteit van ads wil bestuderen en dat hij hetzelfde heeft gedaan voor Facebook, Instagram en Google. Of advertenties effectief voor gaan zorgen dat iemand een raketlancering besteld is onduidelijk.

Er is weinig meer 'waan van de dag' dan de suggesties die Elon Musk op Twitter gooit, om vervolgens vast te stellen dat andere mensen er langer over hebben nagedacht dan hijzelf en ook vandaag is zo'n dag.Gisteren kondigde Musk aan dat hij een hoop microservices, die hij zelf omschrijft als 'bloatware' gaat uitschakelen. 'Minder dan 20 procent zijn effectief nodig om Twitter te laten werken', klinkt het. Microservices zijn kleine onderdelen van de site voor zeer specifieke functies.Dat lijkt in het hoofd van Musk een goed idee, maar de realiteit lijkt iets anders uit te draaien. Zo melden verschillende gebruikers die tweestapsverificatie gebruiken, dat ze hun code om in te loggen niet toekrijgen. Inloggen met enkel je wachtwoord kan nog wel, maar wie daarnaast ook een extra verificatie heeft ingeschakeld logt best niet uit want het risico bestaat dat je niet meer kan inloggen.Eerder gaf Musk ook al kritiek op het feit dat Twitter traag is in sommige landen omdat de app meer dan duizend RPC's (remote procedure calls) doet om je tijdslijn op te stellen. Dat wordt in twijfel getrokken door anderen. Eric Frohnhoefer, een medewerker van Twitter die dat nuanceerde en zei dat dat niet het voornaamste probleem was, werd na zijn kritiek ontslagen.Musk blijft wel opscheppen dat het aantal dagelijkse actieve gebruikers op Twitter toeneemt. In een tweet toont hij een grafiek waarop staat dat er afgelopen zomer 243 miljoen actieve gebruikers waren. Vandaag zijn dat er ongeveer 246 miljoen. Hoe die cijfers zich verhouden tot dezelfde periode vorig jaar (zomers zijn immers ook periodes dat mensen enkele weken minder achter een scherm zitten), is niet bekend.Wat mogelijk ook bijdraagt aan die toename is het feit dat Musk dagelijks met Twitter in het nieuws komt. Eerst over de overname zelf, nadien om de massale ontslagen, de blauwe vinkjes, de grijze vinkjes, de mogelijkheid om de vinkjes te misbruiken, het verbod op parodieaccounts tenzij expliciet vermeld, de ontslagronde en dat allemaal gewikkeld in een portie Musk-drama dat live te volgen is op Twitter. In dat opzicht biedt Twitter vandaag meer entertainment dan Netflix of Disney+, waarbij je zelfs kan reageren op het hoofdpersonage.Al brengen die extra gebruikers op zich geen geld op. Intussen heeft zijn ander bedrijf, SpaceX wel advertentieruimte gekocht op Twitter. Ars Technica schrijft dat het momenteel om 160.000 dollar gaat, wat kan oplopen tot 250.000 dollar. Musk zegt zelf dat hij vooral de effectiviteit van ads wil bestuderen en dat hij hetzelfde heeft gedaan voor Facebook, Instagram en Google. Of advertenties effectief voor gaan zorgen dat iemand een raketlancering besteld is onduidelijk.