Berichtendienst Twitter gaat 809,5 miljoen dollar (690 miljoen euro) betalen aan aandeelhouders die het bedrijf beschuldigd hadden van misleidende communicatie over de resultaten van het sociaal netwerk in 2015.

De schikking wordt aangekondigd in een document dat maandag ingediend is bij de Amerikaanse financiële waakhond SEC en dat nog door een rechter goedgekeurd moet worden. Ze zou een einde moeten maken aan de rechtszaak die door de aandeelhouders opgestart werd in Oakland, in de staat Californië.

Het akkoord zal voor een uitzonderlijke kostenpost zorgen in de resultaten van het derde kwartaal. Twitter was in het tweede kwartaal nog goed voor een omzet van 1,19 miljard dollar.

