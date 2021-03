Net als Facebook en YouTube eerder al deden, heeft nu ook Twitter aangekondigd dat het een vertegenwoordiger zal aanduiden in Turkije. De microblogsite schikt zich zo naar een controversiële wet waarmee ze door de overheid verplicht kan worden berichten te verwijderen.

'Opdat Twitter beschikbaar zou blijven voor alle gebruikers in Turkije, hebben we beslist er een wettelijke entiteit te vestigen', zo kondigde het sociale netwerk aan.

De beslissing komt er na een krachtmeting van enkele maanden met de Turkse overheid. Die verbood in januari advertenties op Twitter. Daarmee werd de druk verhoogd op het bedrijf om een vertegenwoordiger aan te duiden en zich te schikken naar de nieuwe wet. Die geeft Turkse autoriteiten de mogelijkheid berichten op sociale media te laten verwijderen.

'Deur open naar censuur'

De wet kwam er nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had opgeroepen om 'orde te scheppen' in de sociale netwerken, in de strijd tegen bijvoorbeeld cyberpesten. Maar critici zeggen dat de wet de deur opent naar censuur. Vooral sinds de couppoging in 2016 en de daaropvolgende repressie, speuren de Turkse autoriteiten actief naar kritische stemmen op sociale netwerken. Er werden ook al veel processen opgestart voor het 'beledigen van het staatshoofd' of 'terroristische propaganda' op basis van tweets.

