Twee Twitteraccounts van Willem Engel, de voorman van de Nederlandse actiegroep Viruswaarheid, zijn opgeschort. De tweets op de accounts zijn niet meer te zien voor gebruikers van het medium. Alleen Twitter kan een account opschorten.

Het gaat om het account van zijn dansschool @dancalegria en om het account @Willem_Engel.

Een woordvoerder van Twitter laat weten dat het gaat om een tijdelijke opheffing "wegens schending van ons beleid inzake platformmanipulatie en spam". Het bedrijf wijst er onder meer op dat gebruikers geen twee accounts mogen hebben voor min of meer dezelfde doeleinden.

Twitter stelt dat als dergelijke regels overtreden worden, diegene in de toekomst mogelijk één account mag houden en het andere verwijderd zal worden. Daarnaast benadrukt Twitter dat het ook zal ingrijpen bij overtredingen van zijn beleid met betrekking tot "misleidende informatie over COVID-19" en met betrekking tot "privégegevens en media".

Zelf denkt de Viruswaarheid-voorman dat Twitter de accounts heeft verwijderd omdat hij vorige week een foto deelde waarop het huisnummer en de postcode van de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag zichtbaar was. Verder denkt hij dat de overheid mede achter de actie zit en wil hij een kort geding aanspannen tegen Twitter.

Een van de accounts van Engel werd in de zomer al geschorst door Twitter, vanwege uitlatingen over voetballer Christian Eriksen. Engel twitterde dat er een verband zou zijn tussen de coronavaccinatie en de hartstilstand die Eriksen kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Engel nuanceerde zijn uitspraken later, maar hij wilde de tweet niet verwijderen.

In ons land is Willem Engel bekend omdat hij viroloog Marc Van Ranst dagvaardde wegens laster. De rechtbank oordeelde intussen dat er geen sprake is van een misdrijf.

