Het zat er al enkele dagen aan te komen: Twitter heeft in de Amerikaanse staat Delaware een rechtszaak aangespannen tegen miljardair Elon Musk. Het socialemediabedrijf wil dat Musk gewoon doorgaat met de overname van de microblogsite voor 44 miljard dollar.

Musk blies de overname van Twitter op en beschuldigde het bedrijf ervan onvoldoende informatie te geven over het aantal spamaccounts en nepaccounts op het sociale netwerk. Volgens Twitter is die beëindiging ongeldig. Hoewel de deal een opzegvergoeding van een miljard dollar bevat, eist Twitter nu dat Musk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. De rechtbank zal moeten beslissen of de Tesla-topman de volledige overnameprijs alsnog moet betalen.

Lees ook: Twitter maakt zich klaar voor rechtszaak tegen Musk

Volgens Twitter verstoorde Musk de werking van het bedrijf en vernietigde hij aandeelhouderswaarde door de deal op te blazen. Het aandeel van de berichtendienst verloor twaalf procent in de eerste dagen nadat Musk had verklaard dat hij de overname niet meer wilde doen.

'Eerst zette hij een openbaar spektakel op om het spel rond Twitter op te starten, dan stelde hij een fusieovereenkomst voor en ondertekende die ook. Maar nu meent Musk blijkbaar dat hij - in tegenstelling tot iedere andere persoon die onder de contractregels van Delaware valt - dat hij mag van mening veranderen, het bedrijf afkraken en de activiteiten verstoren, aandeelhouderswaarde vernietigen en wegstappen', zegt Twitter in de rechtszaak.

'Oh the irony lol'

De microblogsite verwijst in de aanklacht ook naar tweets van Elon Musk om hard te maken dat de miljardair de overeenkomst heeft verbroken. Er komen dertien tweets aan bod, gaande van Love Me Tender in april, voordat Musk zjin bod uitbracht, tot een 'drol'-emoji na de uitleg van Twitter-CEO Parag Agrawal hoe het bedrijf het aantal spamaccounts schat.

Na de bekendmaking van de rechtszaak, schreef Musk op Twitter: Oh the irony lol. Een andere reactie kwam er nog niet.

Oh the irony lol — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

Musk blies de overname van Twitter op en beschuldigde het bedrijf ervan onvoldoende informatie te geven over het aantal spamaccounts en nepaccounts op het sociale netwerk. Volgens Twitter is die beëindiging ongeldig. Hoewel de deal een opzegvergoeding van een miljard dollar bevat, eist Twitter nu dat Musk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. De rechtbank zal moeten beslissen of de Tesla-topman de volledige overnameprijs alsnog moet betalen.Volgens Twitter verstoorde Musk de werking van het bedrijf en vernietigde hij aandeelhouderswaarde door de deal op te blazen. Het aandeel van de berichtendienst verloor twaalf procent in de eerste dagen nadat Musk had verklaard dat hij de overname niet meer wilde doen.'Eerst zette hij een openbaar spektakel op om het spel rond Twitter op te starten, dan stelde hij een fusieovereenkomst voor en ondertekende die ook. Maar nu meent Musk blijkbaar dat hij - in tegenstelling tot iedere andere persoon die onder de contractregels van Delaware valt - dat hij mag van mening veranderen, het bedrijf afkraken en de activiteiten verstoren, aandeelhouderswaarde vernietigen en wegstappen', zegt Twitter in de rechtszaak.De microblogsite verwijst in de aanklacht ook naar tweets van Elon Musk om hard te maken dat de miljardair de overeenkomst heeft verbroken. Er komen dertien tweets aan bod, gaande van Love Me Tender in april, voordat Musk zjin bod uitbracht, tot een 'drol'-emoji na de uitleg van Twitter-CEO Parag Agrawal hoe het bedrijf het aantal spamaccounts schat.Na de bekendmaking van de rechtszaak, schreef Musk op Twitter: Oh the irony lol. Een andere reactie kwam er nog niet.