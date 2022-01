Twitter gaat een speciaal team samenstellen dat schadelijke content op het platform moet verwijderen. Aanleiding hiervoor is de bestorming van het Amerikaanse Capitool een jaar geleden.

Aanhangers van de toenmalige president Donald Trump bestormden op 6 januari 2021 het Amerikaanse parlementsgebouw. Bij de bestorming vielen meerdere doden. Sindsdien worden socialemediaplatforms ervan beschuldigd een rol te hebben gespeeld in de aanloop naar de bestorming.

Twitter kondigt nu extra maatregelen aan om beter op schadelijke content te kunnen controleren. Hoe groot het nieuwe team is en uit wie het bestaat, is niet bekendgemaakt.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

