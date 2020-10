De acties van Twitter kregen de voorbije maanden heel wat aandacht. Maar dat vertaalt zich niet in extra gebruikers. Al stijgt de omzet van het bedrijf wel.

Hoewel Twitter het voorbije kwartaal als gevolg van de Amerikaanse kiesstrijd op heel wat aandacht kon rekenen, moest het de investeerders zwaar teleurstellen want het bedrijf wist in die periode slechts een miljoen nieuwe actieve gebruikers te lokken. Analisten hadden nochtans negen miljoen extra gebruikers verwacht. Een en ander stuurde het aandeel van Twitter nabeurs fors lager.

Twitter geeft al een tijdje enkel nog cijfers door over het aantal gebruikers dat het dagelijks met zijn advertenties kan bereiken. Dat aantal steeg op drie maanden tijd van 186 naar 187 miljoen.

De omzet steeg op jaarbasis met 14 procent naar 936 miljoen dollar, de winst daalde in het derde kwartaal met ruim een vijfde tot circa 28,7 miljoen dollar. (Belga)

