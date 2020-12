Twitter is van plan om in maart de stekker uit zijn livestream-platform Persicope te trekken. Er zijn steeds minder gebruikers, waardoor het financieel niet meer houdbaar is om de dienst te behouden, zegt het bedrijf.

'We hebben de voorbije twee jaar een daling van het gebruik vastgesteld en weten dat de kosten in de loop van de tijd alleen maar zullen toenemen', aldus Twitter in een blogbericht. 'De waarheid is dat de applicatie Periscope al een tijdje in een niet langer houdbare onderhoudsmodus zit.'

Twitter kocht Persicope in 2015. De applicatie zal vanaf maart niet langer gedownload kunnen worden. De basisfuncties zullen geïntegreerd worden in Twitter.

