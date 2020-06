Twitter is begonnen met het testen van een functie waarbij audiofragmenten toegevoegd kunnen worden aan een tweet. De functie wordt eerst door een kleine groep iOS-gebruikers getest, maar zal later voor alle iPhone-gebruikers beschikbaar worden.

Volgens Twitter gaat de nuance van berichten soms verloren door het beperkte aantal tekens dat in een bericht gebruikt kan worden. Het socialemediaplatform ziet het toevoegen van menselijk stemgeluid als een mogelijke oplossing voor dat probleem. Ook kan het volgens Twitter een menselijk tintje toevoegen aan de manier waarop mensen Twitter gebruiken.

140 seconden aan geluid

In de audiotweets kunnen gebruikers maximaal 140 seconden aan geluid opnemen. Zodra de tijdslimiet wordt overschreden, wordt automatisch een nieuwe audiotweet aangemaakt.

De functie is voorlopig alleen beschikbaar voor iOS-besturingssystemen. Wanneer en of de audiotweetfunctie naar andere platformen wordt uitgerold, is nog niet bekend.

