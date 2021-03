Berichtendienst Twitter werkt aan een knop waarmee je de publicatie van een tweet na het versturen ervan nog even ongedaan kan maken. Dat heeft het bedrijf bevestigd na geruchten op socialemedia.

Een woordvoerder van het Californische bedrijf bevestigde dat er tests bezig zijn, nadat Twitter-gebruiker en reverse engineer Jane Manchun Wong afgelopen weekend over de knop tweette. Zij publiceerde een schermafbeelding van hoe de annuleringsknop er zou kunnen uitzien: een blauwe balk die volloopt terwijl de tweet verstuurd wordt, zodat je nog een paar tellen de tijd hebt om de boodschap te annuleren.

Wellicht betaalde functie

Twitter gaf geen indicatie over een timing voor de knop, maar Amerikaanse media schrijven dat de functie wellicht voorbehouden kan zijn aan toekomstige betalende gebruikers. Het bedrijf kondigde eind februari aan dat het nadenkt over betaalde abonnementen en diensten, een manier om de inkomsten te diversifiëren en minder afhankelijk te zijn van reclame-inkomsten.

Gebruikers vragen ook al sinds jaar en dag om een knop om berichten achteraf nog te kunnen verbeteren of aanpassen, maar Twitter-topman Jack Dorset sloot zo'n edit-knop eerder al nagenoeg uit.

