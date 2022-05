Twitter test een innovatie die een basisprincipe van de dienst ondermijnt: met de 'Circle'-functie kunnen tweets alleen in een kleinere kring worden gedeeld.

'Niet elke tweet is voor iedereen bedoeld', rechtvaardigde Twitter dinsdag het voorstel. Twitter Circle maakt het gemakkelijker om vertrouwelijke gesprekken te voeren en nauwere banden op te bouwen met een kleine groep. Er kunnen maximaal 150 gebruikers aan een 'kring' worden toegevoegd.

De functie doet denken aan de 'circles' die Google Plus ooit had. Dat is het sociale netwerk waarmee Google Facebook wou beconcurreren en je berichten kon delen met bepaalde kringen.

Twitter heeft altijd zo gewerkt dat tweets in principe openbaar zijn en door alle gebruikers kunnen worden gezien. Er zijn tot nu toe twee uitzonderingen: directe berichten tussen gebruikers en afgeschemrde profielen, met de mogelijkheid om alle tweets van een account alleen zichtbaar te maken voor degenen die zijn toegestaan door de profieleigenaar.

Een tweet die in een Circle-groep gedeeld wordt, kan niet worden geretweet noch worden gedeeld buiten de groep. De functie is momenteel slechts voor een kleine groep gebruikers wereldwijd beschikbaar. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de functie voor iedereen toegankelijk wordt.

Twitter zit midden in een overnamepoging van tech-miljardair Elon Musk, die de dienst ervan beschuldigde de vrijheid van meningsuiting op het platform overdreven te beperken. Musk is het met de raad van bestuur van Twitter eens geworden over een deal ter waarde van zo'n 44 miljard dollar, maar is nog steeds afhankelijk van voldoende aandeelhouders die hem hun aandelen willen verkopen. Twitter en Musk streven ernaar de overname tegen het einde van het jaar af te ronden.

