Twitter verliest gebruikers maar maakt meer winst

Twitter verliest actieve gebruikers. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de berichtendienst. Het aantal maandelijks actieve gebruikers daalde afgelopen kwartaal van 335 miljoen naar 326 miljoen. Maar het aantal mensen dat elke dag actief is, steeg juist met 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens Twitter zelf heeft een en ander te maken met het verwijderen van nepaccounts.

Het bedrijf kreeg veel kritiek na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die zouden mede via nepgebruikers op sociale media zijn beïnvloed. In reactie daarop haalde Twitter flink de bezem door accounts die geautomatiseerd spam of propaganda de wereld insturen. Volgens topman Jack Dorsey kosten die ingrepen op de korte termijn weliswaar klanten, maar zijn ze op de lange termijn nodig om gebruikers aan het platform te binden.

Nog uit de resultaten moet blijken dat Twitter, na tien jaar, nu een consistent winstgevend bedrijf is. De resultaten die het net heeft bekendgemaakt vormen nu het vierde kwartaal op rij waarin de berichtendienst in het groen blijft. In juli, augustus en september verdiende Twitter 758,1 miljoen dollar, omgerekend 666 miljoen euro. Dat is 29 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was 295,4 miljoen dollar (bijna 260 miljoen euro). Het is alvast Twitters grootste kwartaalwinst in zijn geschiedenis en het lijkt er dan ook op dat het bedrijf zijn zakenmodel stabiel heeft gekregen.