Twitter maakt het nog moeilijker voor gebruikers om misleidende informatie over de Amerikaanse verkiezingen te verspreiden. Dat blijkt uit een blogpost die het bedrijf vrijdag postte. Zo zullen valse claims over een verkiezingswinnaar een label krijgen.

Gebruikers, inclusief politici, zullen niet zomaar een verkiezingsoverwinning kunnen opeisen voordat de verkiezingsuitslag effectief vaststaat. Valse claims over een verkiezingswinnaar zullen worden gelabeld, en oproepen om verkiezingsresultaten te beïnvloeden of aanmoedigingen tot geweld worden verwijderd. Er komen ook extra waarschuwingen en beperkingen bij misleidende tweets van politici en campagneteams en Amerikaanse accounts met meer dan 100.000 volgers.

Ook retweeten zonder eigen commentaar zal moeilijker worden. Wie een bericht wil retweeten dat als desinformatie is gelabeld, wordt eerst doorverwezen naar geloofwaardige informatie. Het bedrijf wil zo gebruikers aanmoedigen er ook zelf commentaar aan toe te voegen.

Duizenden tweets zijn de afgelopen tijd voorzien van een waarschuwingslabel, ook van president Donald Trump. Bijvoorbeeld zijn opmerking dat het resultaat van de verkiezingen weleens nooit nauwkeurig zou kunnen worden vastgesteld, kreeg een corrigerende mededeling mee.

