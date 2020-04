Twitter heeft donderdag vele duizenden nepaccounts geblokkeerd. Ze werden gebruikt om propaganda te verspreiden namens de autoriteiten in onder meer Saudi-Arabië, Egypte en Indonesië. Tussen de accounts zat ook een Servische beïnvloedingscampagne.

Twitter verwijderde onder meer 2.541 accounts van het Egyptische netwerk El Fagr. Ze verspreidden kritiek op Iran, Qatar en Turkije. Dat zijn landen waarmee Egypte regelmatig overhoop ligt. Volgens Twitter handelde het netwerk vermoedelijk in opdracht van de Egyptische regering. Vorig jaar verwijderde Facebook ook al honderden pagina's van El Fagr.Verder haalde Twitter 5.350 accounts offline die de Saudische autoriteiten verheerlijkten en kritiek uitten op Qatar en Turkije. Een medewerker van de regering van Honduras maakte in zijn eentje dan weer 3.104 nepaccounts aan, die elke tweet van de president retweetten. Indonesië gebruikte volgens Twitter 795 nepaccounts om propaganda tegen de onafhankelijkheidsbeweging in West-Papoea te verspreiden. Tot slot blokkeerde de berichtendienst 8.558 accounts die de regerende partij in Servië promootten.