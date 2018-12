Twitter waarschuwt voor mogelijke staatshack

Twitter zegt in een forumpost dat het 'verdacht internetverkeer' heeft gevonden. Het zag abnormaal veel trafiek naar de site voor de klantendienst vanuit IP-adressen in China en Saudi-Arabië. "Hoewel we niet kunnen bevestigen wat het doel daarvan was, is het mogelijk dat enkele van die IP-adressen banden hebben met door de staat gesponsorde groeperingen", zegt de firma in zijn blog.

De melding leidde tot een daling van bijna zeven procent van het Twitter aandeel. China ontkent ondertussen dat het iets met staatshacks te maken heeft.

Volgens Twitter werd het verkeer opgemerkt bij een onderzoek naar een bug in het forum voor de klantendienst die gegevens van gebruikers, waaronder landencodes voor telefoons en gegevens van gesloten accounts, kon lekken. Het bedrijf benadrukt dat er geen volledige telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens zijn vrijgegeven. Die bug heeft het bedrijf naar eigen zeggen op 15 november opgemerkt, en op 16 november opgelost.