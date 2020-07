Twitter werkt achter de schermen aan een platform op abonnementsbasis. Daarbij zouden gebruikers moeten betalen voor bepaalde diensten. Het plan heeft de codenaam Gryphon, zo blijkt uit een lijst met vacatures die door het technologiebedrijf werd gepost.

Twitter onthulde verder weinig details over het nieuwe platform. Wel zegt het bedrijf dat bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met de teams van Payments en Twitter.com.

Twitter is al langer op zoek naar mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van inkomsten uit advertenties. Die zijn nu goed voor meer dan 80 procent van de omzet. Door de coronacrisis haken steeds meer adverteerders af, wat de inkomsten van de onderneming duidelijk raakt.

In het slotkwartaal van 2019 lagen advertentie-inkomsten 12 procent boven het niveau van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar lag deze nagenoeg gelijk aan de eerste maanden van 2019.

Beleggers op Wall Street konden het nieuws wel waarderen. Het aandeel Twitter noteerde in de middaghandel bijna 7 procent hoger.

Het mogelijke verbod op het Chinese sociale mediaplatform TikTok, waar door de VS naar wordt gekeken, speelt hier vermoedelijk ook een rol. (Belga)

