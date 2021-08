Twitter test een nieuwe functie waarmee gebruikers potentieel misleidende inhoud kunnen melden: een plaag die tijdens de pandemie explosief is gegroeid.

'We testen een functie waarmee je tweets kunt melden die misleidend lijken, op het moment dat je ze ziet', zegt het sociale netwerk in een mededeling op de eigen kanalen. Het gaat in eerste instantie om een relatief beperkte test. Een handvol gebruikers in de VS, Zuid-Korea en Australië kan nu de optie 'dit is misleidend' selecteren nadat ze op 'tweet rapporteren' hebben geklikt. Zij zullen dan kunnen kiezen tussen verschillende categorieën: 'gezondheid', 'politiek' en 'andere'.

'We zullen in deze testfase niet op elke melding reageren of kunnen reageren, maar uw bijdragen zullen ons helpen trends te identificeren om de snelheid en reikwijdte van ons werk op het gebied van fake news te verbeteren', klinkt het bij het in San Francisco gevestigde bedrijf.

Twitter wordt, net als Facebook en YouTube, regelmatig bekritiseerd omdat het niet genoeg doet om verkeerde informatie te bestrijden. Maar het platform beschikt niet over dezelfde middelen als zijn buren in Silicon Valley, dus onderzoekt het technieken die goedkoper zijn dan het aanwerven van legers moderatoren. In de loop der jaren, en vooral tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne en de pandemie, heeft het sociale netwerk zijn regels aangescherpt.

Sinds maart kunnen gebruikers bijvoorbeeld na vijf aanmaningen worden geweerd wegens foutieve of misleidende informatie over vaccins. Een systeem dat er eerder ook toe heeft geleid dat Twitter de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van het netwerk gooide wegens herhaalde overtredingen zoals het aanzetten tot geweld.

'We testen een functie waarmee je tweets kunt melden die misleidend lijken, op het moment dat je ze ziet', zegt het sociale netwerk in een mededeling op de eigen kanalen. Het gaat in eerste instantie om een relatief beperkte test. Een handvol gebruikers in de VS, Zuid-Korea en Australië kan nu de optie 'dit is misleidend' selecteren nadat ze op 'tweet rapporteren' hebben geklikt. Zij zullen dan kunnen kiezen tussen verschillende categorieën: 'gezondheid', 'politiek' en 'andere'.'We zullen in deze testfase niet op elke melding reageren of kunnen reageren, maar uw bijdragen zullen ons helpen trends te identificeren om de snelheid en reikwijdte van ons werk op het gebied van fake news te verbeteren', klinkt het bij het in San Francisco gevestigde bedrijf. Twitter wordt, net als Facebook en YouTube, regelmatig bekritiseerd omdat het niet genoeg doet om verkeerde informatie te bestrijden. Maar het platform beschikt niet over dezelfde middelen als zijn buren in Silicon Valley, dus onderzoekt het technieken die goedkoper zijn dan het aanwerven van legers moderatoren. In de loop der jaren, en vooral tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne en de pandemie, heeft het sociale netwerk zijn regels aangescherpt.Sinds maart kunnen gebruikers bijvoorbeeld na vijf aanmaningen worden geweerd wegens foutieve of misleidende informatie over vaccins. Een systeem dat er eerder ook toe heeft geleid dat Twitter de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van het netwerk gooide wegens herhaalde overtredingen zoals het aanzetten tot geweld.