Twitter zou volgens de New York Times van plan zijn om de meest gezochte gebruikersnamen te veilen. Al zijn de plannen nog niet heel concreet.

Eerder maakte eigenaar Elon Musk al bekend dat Twitter niet-actieve gebruikersnamen zou deactiveren. Maar in het geval van bekende mensen en merknamen kan het bedrijf daar geld aan verdienen.

Details blijven voorlopig nog uit. Mogelijk wordt in de komende maanden nog nagedacht welke gebruikersnamen wel en niet mogen en kunnen verkocht worden.

Tegelijk zet een verkoop van gebruikersnamen ook de deur open voor juridische problemen. Als iemand pakweg een bedrijfsnaam of de naam van een publiek figuur overneemt en die vervolgens misbruikt. Afhankelijk van de toepassing zou een bedrijf of bekend persoon daar ook juridisch stappen tegen kunnen ondernemen.

Eerder maakte eigenaar Elon Musk al bekend dat Twitter niet-actieve gebruikersnamen zou deactiveren. Maar in het geval van bekende mensen en merknamen kan het bedrijf daar geld aan verdienen.Details blijven voorlopig nog uit. Mogelijk wordt in de komende maanden nog nagedacht welke gebruikersnamen wel en niet mogen en kunnen verkocht worden.Tegelijk zet een verkoop van gebruikersnamen ook de deur open voor juridische problemen. Als iemand pakweg een bedrijfsnaam of de naam van een publiek figuur overneemt en die vervolgens misbruikt. Afhankelijk van de toepassing zou een bedrijf of bekend persoon daar ook juridisch stappen tegen kunnen ondernemen.