Twitter test een functie waarbij misleidende berichten van politici en publieke personen worden gemarkeerd. Een puntensysteem moet gebruikers motiveren om mee te doen.

Tweets van een politicus of beroemdheid die schadelijk misleidend zijn zouden in de test een oranje of rode kleur meekrijgen. Daaronder komen correcties of duiding van factcheckers en journalisten. Aldus NBC dat beelden van de test kon bekijken.

Twitter zelf zegt aan de zender dat het om een test gaat waarvan nog niet bekend is hoe en wanneer ze breder wordt uitgerold. Het is volgens het berichtenplatform één van de mogelijke manieren om misinformatie aan te pakken en extra context te voorzien.

Een gelekt screenshot van de demo. © .

De experimentele maatregel komt er nu de VS zich opmaakt voor nieuwe presidentsverkiezingen dit najaar. Eerder deze maand nam het al maatregelen tegen gemanipuleerde video's

Het lijkt er op dat Twitter niet van plan is om zelf factcheckers en journalisten in dienst te nemen. Wel kijkt het volgens de demo die NBC kon inkijken naar haar gebruikers die kunnen bijdragen en daarbij punten kunnen verdienen. Wie veel punten heeft, zou dan ook meer inspraak hebben in het bepalen van misleidende berichten.

