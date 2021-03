Twitter wil mensen binnenkort op de eigen iOS-app houden wanneer ze gelinkte video's afspelen.

Video's die zijn opgeladen naar Twitter, worden ook in de mobiele app afgespeeld. Staat de video echter op YouTube, dan moet de app een nieuw venster openen. Daar wil Twitter nu komaf mee maken.

Wie Twitter nog klassiek in zijn browser gebruikt, kan al lange tijd filmpjes gewoon vanuit datzelfde venster afspelen, maar op een mobiel besturingssysteem is dat allemaal wat lastiger. Een nieuwe functie moet gebruikers nu toelaten om ook op die clipjes te klikken zonder de app te verlaten.

Eerst voor iOS

Het systeem wordt in eerste instantie uitgerold op iOS. Het is niet zeker of en wanneer de functie ook naar Android zou komen. Het afspelen van filmpjes in de app is een van meerdere testen waar Twitter mee uitpakt deze maand. Eerder startte het bedrijf ook met proeven om foto's in 4K-kwaliteit te publiceren.

