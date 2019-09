Samen met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding lanceert Twitter vandaag, op de Internationale Dag ter voorkoming van Zelfdoding, een initiatief om mensen die met donkere gedachten kampen te helpen. Wie op Twitter zoekt naar termen die gelinkt zijn aan zelfdoding of zelfverwonding, krijgt als zoekresultaat een aanmoediging om hulp te vragen.

Zo worden de gebruikers doorverwezen naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Dat centrum ziet in Twitter een goede partner om mensen te kunnen bereiken met wie hulporganisaties vaak geen contact hebben. Daarnaast heeft Twitter een meldingsformulier voor mensen die met zelfdoding of zelfverwonding dreigen. Een gespecialiseerd team beoordeelt de rapporten en neemt indien nodig contact op met de persoon.

Het project loopt al in verschillende landen, maar wordt dit jaar ook gelanceerd in België, Italië, Zweden en Frankrijk. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.