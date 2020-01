Twitteraars kunnen straks zelf bepalen wie mag reageren op een tweet. Tijdens het opstellen van de tweet kunnen ze kiezen uit vier opties: iedereen mag reageren, gevolgde gebruikers mogen reageren, alleen mensen die in de tweet worden genoemd mogen reageren, of niemand mag reageren.

Twitter heeft de verandering woensdag aangekondigd op de techbeurs CES in Las Vegas. De nieuwe instelling moet in de loop van het jaar worden ingevoerd, na een proefperiode in het eerste kwartaal.

De beperking moet voorkomen dat gebruikers worden lastiggevallen of geïntimideerd. Twitteraars kunnen sinds een paar maanden al antwoorden op hun tweets verbergen.

Twitter heeft de verandering woensdag aangekondigd op de techbeurs CES in Las Vegas. De nieuwe instelling moet in de loop van het jaar worden ingevoerd, na een proefperiode in het eerste kwartaal.De beperking moet voorkomen dat gebruikers worden lastiggevallen of geïntimideerd. Twitteraars kunnen sinds een paar maanden al antwoorden op hun tweets verbergen.