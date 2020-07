Er is om donaties in bitcoins gevraagd op de accounts van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als rapper Kanye West, oud-president Barack Obama, de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden en miljardairs Bill Gates, Michael Bloomberg, Jeff Bezos en Elon Musk.

In de berichten, die weer zijn verwijderd, stond dat mensen een half uur hadden om 1000 dollar (ruim 876 euro) in bitcoins over te maken. Ze zouden dan 2000 dollar ontvangen.

Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn gedupeerd.

Twitter bevestigt een 'veiligheidsincident' en zegt snel met een oplossing te komen.

