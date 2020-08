Berichtendienst Twitter heeft een functie toegevoegd waardoor gebruikers kunnen kiezen wie op de tweets mag reageren. Twitteraars krijgen op die manier meer controle over de gesprekken op hun profielpagina.

Bij het opstellen van een tweet kan er voortaan een keuze worden gemaakt uit drie groepen van gebruikers die kunnen reageren: iedereen, alleen mensen die de gebruiker zelf volgt of personen wiens gebruikersnaam in de tweet genoemd wordt.

Het platform, dat de functie sinds mei aan het testen was, licht in een verklaring toe dat iedereen nog steeds alle tweets een like kan geven en kan retweeten.

