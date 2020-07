De hackers die vorige week de Twitteraccounts van prominenten hebben gekaapt, konden bij de privéberichten van 36 accounts, waaronder vermoedelijk dat van 'een Nederlandse politicus'. Het gaat vermoedelijk om PVV-leider Geert Wilders.

De cyberaanvallers probeerden vorige week de accounts van 130 mensen te hacken. De daders konden daarbij onder andere de telefoonnummers en e-mailadressen inzien, maar geen wachtwoorden die in het verleden zijn gebruikt. Bij 45 accounts lukte het ze om het wachtwoord te resetten, in te loggen en tweets te versturen, waaronder bij die van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zakenmensen als Bill Gates en Elon Musk.

In een eerste blogpost meldde het bedrijf nog dat er van een achttal 'niet-geverifieerde' accounts mogelijk ook privé-berichten werden opgevraagd. Dat blijken er ondertussen 36 te zijn, waaronder die van "een verkozen politicus in Nederland", aldus Twitter. Volgens ANP is dat vermoedelijk het account van Geert Wilders dat ook tijdens de hack werd overgenomen.

