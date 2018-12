U zocht dit jaar vooral naar 'WK 2018'

"De overzichten van trending zoekopdrachten laten goed zien wat een land het afgelopen jaar bezighield", zegt Michiel Sallaets, Communications Manager Google Benelux. "2018 was het jaar van voetbal, verkiezingen en verandering."

2018 was het jaar waarin De Rode Duivels het land in vervoering brachten met de beste Belgische prestatie ooit op een wereldkampioenschap voetbal. De meest populaire zoekterm dit jaar was dan ook 'WK 2018'. Onder de Rode Duivels zelf haalt Eden Hazard het van zijn voetbalcollega's Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Ook wereldwijd werd het meest gezocht naar 'World Cup'.

Verkiezingen

Daarnaast laten ook de lokale verkiezingen hun invloed gelden op de lijsten van Year in Search. 'Verkiezingen 2018/ Elections 2018' staat op een zesde plaats in de top tien en ook bij de Google-zoekvragen die beginnen met 'hoe' is dat merkbaar. 'Hoe moet je elektronisch stemmen? En tot hoe laat kan dat?', vroegen heel wat Belgen zich af. Staan voorts nog in de top tien: HDS (2), Facebook connectie (3), Match coupe de monde (4), Avicii (5), Tour de France (7), Vlaanderen Kiest (8), WK-kalender (9) en VRT NWS (10).

Slijm en Fortnite

Ook slijm (en hoe je het maakt) blijft ongezien populair, net als het meest trending game: Fortnite. Meer te weten komen over de waarde van een auto blijft eveneens een populaire vraag. Ook gestorven beroemdheden scoren opnieuw hoog in de Year in Search-lijsten: Avicii, Stan Lee, Charles Aznavour, France Gall en Stephen Hawking. Ten slotte blijft ook realitytelevisie ons mateloos boeien: 'Temptation Island' blijft het populairste programma op Google, gevolgd door 'De Mol' en 'Dancing with the stars'.