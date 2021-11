Het Brusselse hof van beroep heeft geoordeeld dat chauffeurs niet langer kunnen werken met de Uber-app.

Vandaag rijden in Brussel zo'n 2.000 professionele chauffeurs rond die werken met de Uber-app. Ze hebben een VVB-licentie: een vergunning om voertuig met bestuurder te verhuren. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat een stakingsbevel uit 2015 tegen UberPop (toen nog werd gewerkt met particuliere chauffeurs) nu ook geldt voor de professionele Uber-chauffeurs. Ze mogen hun licentie wel behouden, maar niet meer werken met de app. Concreet zullen ze vanaf vrijdag 18:00 uur niet langer de app kunnen gebruiken, en wordt de app dus zo goed als onbruikbaar in de hoofdstad. De uitspraak komt er omdat de bestaande taxiwet in Brussel dateert uit 1995, dus van voor de komst van de smartphone.

Voor taxifederatie Nationale Groepering van Taxiondernemingen komt er met de uitspraak eindelijk een ontknoping. 'Het is nu duidelijk voor iedereen: Uber moest altijd al met chauffeurs onder een taxivergunning functioneren. Eerder dit jaar werd in beroep geoordeeld dat ook de VVB-reglementering, waaronder de Uber-chauffeurs sinds 2017 rijden, voor een groot deel niet nageleefd werd.'

Lees ook: Uber moet stoppen met uberpop in Brussel

De Brusselse taxibedrijven lonken nu naar de Uber-chauffeurs. 'De taxibedrijven hebben sinds 2019 veel chauffeurs verloren door de coronacrisis en zitten daardoor met een tekort aan veel nieuwe chauffeurs. Zij zijn bereid om op korte termijn de Uberchauffeurs aan te werven met een arbeidsovereenkomst, aan een degelijk loon en met een voordelige sociale zekerheid. Op die manier worden de klanten van Uber niet in de kou gelaten', aldus de Nationale Groepering van Taxiondernemingen.

Volgens Laurent Slits, verantwoordelijke van Uber in België, zijn de gevolgen 'dramatisch' voor de chauffeurs: 'Ze verliezen vanaf vrijdag hun inkomen, dit op enkele weken van Kerst.' Uber wijst met een beschuldigende vinger richting de Brusselse regering, die al jaren heeft nagelaten de wetgeving te hervormen. Ook verschillende chauffeurs van Uber hebben verbolgen op het besluit gereageerd. Enkele honderden van hen verstoorden het verkeer op de Brusselse ring door et hun auto stapvoets te rijden.

De demonstranten roepen de Brusselse regering op om dringend werk te maken van nieuwe wetgeving, omdat de beslissing van de rechtbank gebaseerd is op een besluit uit 1995. 'We zullen Brussel elke dag blokkeren tot we een antwoord krijgen van het kabinet van minister Vervoort (minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nvdr.)', aldus Fernando Redondo, voorzitter van de vereniging van Belgische Limousinechauffeurs (ACBL)

Vandaag rijden in Brussel zo'n 2.000 professionele chauffeurs rond die werken met de Uber-app. Ze hebben een VVB-licentie: een vergunning om voertuig met bestuurder te verhuren. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat een stakingsbevel uit 2015 tegen UberPop (toen nog werd gewerkt met particuliere chauffeurs) nu ook geldt voor de professionele Uber-chauffeurs. Ze mogen hun licentie wel behouden, maar niet meer werken met de app. Concreet zullen ze vanaf vrijdag 18:00 uur niet langer de app kunnen gebruiken, en wordt de app dus zo goed als onbruikbaar in de hoofdstad. De uitspraak komt er omdat de bestaande taxiwet in Brussel dateert uit 1995, dus van voor de komst van de smartphone. Voor taxifederatie Nationale Groepering van Taxiondernemingen komt er met de uitspraak eindelijk een ontknoping. 'Het is nu duidelijk voor iedereen: Uber moest altijd al met chauffeurs onder een taxivergunning functioneren. Eerder dit jaar werd in beroep geoordeeld dat ook de VVB-reglementering, waaronder de Uber-chauffeurs sinds 2017 rijden, voor een groot deel niet nageleefd werd.'De Brusselse taxibedrijven lonken nu naar de Uber-chauffeurs. 'De taxibedrijven hebben sinds 2019 veel chauffeurs verloren door de coronacrisis en zitten daardoor met een tekort aan veel nieuwe chauffeurs. Zij zijn bereid om op korte termijn de Uberchauffeurs aan te werven met een arbeidsovereenkomst, aan een degelijk loon en met een voordelige sociale zekerheid. Op die manier worden de klanten van Uber niet in de kou gelaten', aldus de Nationale Groepering van Taxiondernemingen.Volgens Laurent Slits, verantwoordelijke van Uber in België, zijn de gevolgen 'dramatisch' voor de chauffeurs: 'Ze verliezen vanaf vrijdag hun inkomen, dit op enkele weken van Kerst.' Uber wijst met een beschuldigende vinger richting de Brusselse regering, die al jaren heeft nagelaten de wetgeving te hervormen. Ook verschillende chauffeurs van Uber hebben verbolgen op het besluit gereageerd. Enkele honderden van hen verstoorden het verkeer op de Brusselse ring door et hun auto stapvoets te rijden.De demonstranten roepen de Brusselse regering op om dringend werk te maken van nieuwe wetgeving, omdat de beslissing van de rechtbank gebaseerd is op een besluit uit 1995. 'We zullen Brussel elke dag blokkeren tot we een antwoord krijgen van het kabinet van minister Vervoort (minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nvdr.)', aldus Fernando Redondo, voorzitter van de vereniging van Belgische Limousinechauffeurs (ACBL)