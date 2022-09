Uber heeft in de Amerikaanse staat New Jersey voor honderd miljoen dollar aan achterstallige boetes en belastingen betaald. Het doet dat omdat bijna 300.000 chauffeurs als zelfstandigen in dienst zijn en zo heel wat sociale voordelen mislopen.

Het model van Uber ligt al een tijdje onder vuur. Chauffeurs zijn in principe geen werknemers van Uber, maar verschillende rechtbanken hebben daar al anders over geoordeeld en stellen dat Uber zo belastingen en sociale plichten ontloopt.

Het bedrag dat Uber nu moet ophoesten bestaat voor 78 miljoen dollar aan onbetaalde bijdragen met rente. Daarnaast gaat het om een boete van 22 miljoen dollar;

In dit geval gaat het over een audit voor de activiteiten tussen 2014 en 2018, waarbij een Amerikaanse overheidsdienst vaststelde dat de regels werden overtreden. Het wijst er op dat een werknemer die als onafhankelijke contractant functioneert, die rechten zoals minimumloon, overuren, werkloosheidsuitkering en andere voordelen verliest.

De overheidsdienst voor de bescherming van werknemers in de VS is streng voor Uber. Het stelt dat zulke bedrijven de sociale bescherming uithollen. Dat zulke systemen werknemers meer flexibiliteit geven, zoals Uber al eens argumenteerde, vindt het een foute voorstelling van de feiten.

