Uber biedt nu ook openbaar vervoer aan

Uber test in de Amerikaanse stad Denver nieuwe vervoersopties voor zijn klanten. Meer specifiek, het openbare vervoer. Gebruikers kunnen naast de typische privé-chauffeurs nu ook een klein treinicoontje zien, dat een lijst opent met bus-of treinroutes, samen met prijzen en aanwijzingen om op je bestemming te geraken. Dat doet bijzonder hard denken aan iets dat Google Maps al langer aanbiedt in zijn routeplanner, maar voor Uber, dat zijn geld verdiende met het regelen van taxiritjes, is het nieuw.

Volgens het bedrijf zelf is het zijn ultieme bedoeling dat mensen vaker de wagen thuis laten staan en andere transportopties gebruiken, of dat nu een fiets of scooter is (Uber investeerde eerder al in elektrische deelfietsen), of het gouwe ouwe openbare vervoer. Het lijkt er alvast op dat Uber zo de ultieme transportapp wil worden, een aggregator die mensen moet helpen om op de snelste of goedkoopste manier van punt A naar punt B te gaan, ongeacht de methode.

De tests komen er alvast wel op een moment dat Uber en concurrent Lyft vooral in de Verenigde Staten de kritiek krijgen dat ze de verkeersproblemen erger maken dan ze al waren, omdat veel gebruikers nu een ritjesdienst inzetten in plaats van de bus te nemen. Door ook openbare transit een plaats te geven in de app, wil het misschien een deel van die kritiek weerleggen.

In Denver zullen gebruikers alvast de bus- en treintijden kunnen zien, en binnenkort zullen ze ook treintickets vanuit de app kunnen kopen.