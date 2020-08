Uber stopt mogelijk maanden met rijden in de Amerikaanse staat Californië. Dat zei CEO Dara Khosrowshahi tegen nieuwszender MSNBC. Eerder deze week keurde een rechter een voorlopige voorziening goed waardoor Uber en Lyft worden verplicht hun chauffeurs voortaan in dienst te nemen als vaste werknemers.

Werknemers mogen in Californië alleen als freelancers worden aangenomen als ze taken verrichten die niet onder het normale takenpakket van een organisatie vallen en ze niet onder directe supervisie van het bedrijf staan. Daarbij moeten ze ook voor andere bedrijven of organisaties geregeld vergelijkbaar werk verrichten. Daarvan zou nu geen sprake zijn.

Als platformen zoals Uber en Lyft hun chauffeurs als werknemers moeten aanmerken, zouden ze onder meer moeten betalen voor overwerk en verzekeringen voor gezondheidszorg moeten aanbieden, schrijft Forbes.

'Vaste dienst niet haalbaar'

Khosrowshahi zei tegen MSNBC dat het vrijwel onmogelijk is om op korte termijn om te schakelen naar een model waarin chauffeurs fulltime in dienst worden genomen. Volgens de CEO heeft Uber in Californië al de nodige aanpassingen gedaan om te kunnen verantwoorden dat hun chauffeurs als zelfstandige ondernemers moeten aanblijven. Zo krijgen chauffeurs direct betaald via de passagiers en kunnen ze hun eigen prijzen bepalen.

Als de voorlopige voorziening niet wordt afgeblazen, wil Uber het werk tot november stilleggen. Dan stemmen Californiërs voor of tegen 'Proposition 22'. Hierin is vastgelegd dat chauffeurs voor apps zoals Uber aan het werk mogen worden gezet als zelfstandige ondernemer, maar dat ze wel bepaalde aanvullende voorzieningen krijgen. In een opiniestuk in The New York Times heeft Khosrowshahi voor Proposition 22 gepleit.

Werknemers mogen in Californië alleen als freelancers worden aangenomen als ze taken verrichten die niet onder het normale takenpakket van een organisatie vallen en ze niet onder directe supervisie van het bedrijf staan. Daarbij moeten ze ook voor andere bedrijven of organisaties geregeld vergelijkbaar werk verrichten. Daarvan zou nu geen sprake zijn.Als platformen zoals Uber en Lyft hun chauffeurs als werknemers moeten aanmerken, zouden ze onder meer moeten betalen voor overwerk en verzekeringen voor gezondheidszorg moeten aanbieden, schrijft Forbes.Khosrowshahi zei tegen MSNBC dat het vrijwel onmogelijk is om op korte termijn om te schakelen naar een model waarin chauffeurs fulltime in dienst worden genomen. Volgens de CEO heeft Uber in Californië al de nodige aanpassingen gedaan om te kunnen verantwoorden dat hun chauffeurs als zelfstandige ondernemers moeten aanblijven. Zo krijgen chauffeurs direct betaald via de passagiers en kunnen ze hun eigen prijzen bepalen.Als de voorlopige voorziening niet wordt afgeblazen, wil Uber het werk tot november stilleggen. Dan stemmen Californiërs voor of tegen 'Proposition 22'. Hierin is vastgelegd dat chauffeurs voor apps zoals Uber aan het werk mogen worden gezet als zelfstandige ondernemer, maar dat ze wel bepaalde aanvullende voorzieningen krijgen. In een opiniestuk in The New York Times heeft Khosrowshahi voor Proposition 22 gepleit.