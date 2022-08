Uber Technologies heeft dinsdag voor het tweede kwartaal een hoger dan verwachte omzet gerapporteerd. Ondanks de gestegen inflatie hield de vraag van klanten naar taxiritten en maaltijdbezorgingen stand. In de voorbeurshandel steeg het aandeel met ruim 11 procent.

De omzet verdubbelde tot 8,1 miljard dollar in het tweede kwartaal, deelde Uber mee. Analisten die gepeild werden door financieel nieuwsagentschap Bloomberg rekenden op gemiddeld 7,4 miljard dollar.

Voor het tweede kwartaal rapporteerde Uber een toename van de retailtransacties met 33 procent tot een record van 29,1 miljard dollar. Het gaat daarbij om taxi-oproepen, maaltijdbezorgingen en vracht. De bedrijfswinst (ebitda) steeg met 873 miljoen dollar tot 364 miljoen, veel beter dan verwacht.

Record aantal klanten

Uber meldde dat 122 miljoen klanten het platform maandelijks gebruiken. Analisten gingen uit van 120,5 miljoen klanten. CEO Dara Khosrowshahi zei dat dit een record is.

Uber en gelijkaardige bedrijven als Lyft en DoorDash kampen met hoge inflatie en economische vooruitzichten die een rem kunnen zetten op de vraag, net nu de economie zich begon te herstellen na de coronacrisis. Tegelijkertijd zijn verlieslatende bedrijven als Uber minder populair bij beleggers omdat de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogt. Tot maandagavond hadden Uber-aandelen dit jaar al 43 procent aan waarde verloren.

Khosrowshahi zei in mei dat het bedrijf 'bestand is tegen een recessie'. Maar het nam wel maatregelen om de kosten onder controle te houden.

Tot slot meldt Uber dat het in het tweede kwartaal een nettoverlies boekte van 2,6 miljard dollar, of 1,33 dollar per aandeel. Dat zou te wijten zijn aan ongerealiseerde verliezen van aandelen in bedrijven Grab Holdings, Aurora Innovaton en Zomato.

