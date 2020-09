In samenwerking met autoverhuurbedrijf CarTrawler gaat Uber in het Verenigd Koninkrijk huurauto's in de app aanbieden. De lancering van huurauto's volgt na eerdere proeven in Frankrijk en Australië.

Gebruikers kunnen in de app kiezen voor de 'Uber Rent'-functie en daarmee beschikbare auto's selecteren voor hun gekozen datum en locatie. De auto's kunnen vervolgens vanaf verschillende verhuurlocaties worden opgepikt. Dat meldt technieuwssite The Verge.

Het is niet de eerste keer dat Uber huurauto's aanbiedt. Eerder deden ze dat in samenwerking met verhuurbedrijf Getaround in de Verenigde Staten, maar dat programma hebben ze voor consumenten afgebroken om zich meer te richten op de verhuur van auto's voor hun eigen chauffeurs.

Door de coronapandemie ziet Uber mogelijk weer een kans voor het verhuren van auto's aan particulieren - ondanks dat ze de nodige beschermende maatregelen nemen blijft het voor mensen een risico om bij een chauffeur in de auto te stappen. Een huurauto is dan een veiliger alternatief.

