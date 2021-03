Een 70.000 Britse Uber-chauffeurs krijgen minimumloon, vakantiegeld en pensioen. Dat komt er nadat Uber een rechtszaak verloor over het statuut van zijn chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk.

Chauffeurs krijgen bij Uber nu onder meer een gegarandeerd minimumloon, dat in het VK is vastgelegd op 8,72 Britse pond per uur. De prijs van een Uber-rit zou daarbij niet veranderen, zegt Uber aan de Britse omroep BBC.

De aanpassingen komen er een maand nadat Uber een rechtszaak verloor die in 2016 door enkele chauffeurs werd aangespannen. Voor Uber zijn chauffeurs zelfstandige ondernemers, maar het Britse Hooggerechtshof heeft nu geoordeeld dat het bedrijf hen als werkers (in het Engels 'workers') moet behandelen. Dat zijn geen volledige werknemers, maar ze hebben wel rechten, waaronder minimumloon, vakantiegeld en pensioenrechten. Uber-chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk kregen al ziekteverzekering en ouderschapsgeld.

Gig economy

Voor de Britse vakbonden is het een stevige overwinning, die in het land nog verdere gevolgen kan hebben voor de zogeheten 'gig economy'. Platformen als Uber, maar ook Lyft en Deliveroo, bieden goedkope leveringen of ritjes aan, en zien zichzelf als 'freelancerplatform' dat zelfstandigen kunnen gebruiken om klanten te vinden. Dat zelfstandigenstatuut wordt echter wereldwijd in vraag gesteld, met uiteenlopende resultaten. In Nederland oordeelde het gerechtshof in hoger beroep vorige maand bijvoorbeeld dat Deliveroo-leveranciers werknemers zijn, in de Amerikaanse staat Californië is het freelance-statuut van dit soort chauffeurs in november net bij wet vastgelegd.

Chauffeurs krijgen bij Uber nu onder meer een gegarandeerd minimumloon, dat in het VK is vastgelegd op 8,72 Britse pond per uur. De prijs van een Uber-rit zou daarbij niet veranderen, zegt Uber aan de Britse omroep BBC.De aanpassingen komen er een maand nadat Uber een rechtszaak verloor die in 2016 door enkele chauffeurs werd aangespannen. Voor Uber zijn chauffeurs zelfstandige ondernemers, maar het Britse Hooggerechtshof heeft nu geoordeeld dat het bedrijf hen als werkers (in het Engels 'workers') moet behandelen. Dat zijn geen volledige werknemers, maar ze hebben wel rechten, waaronder minimumloon, vakantiegeld en pensioenrechten. Uber-chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk kregen al ziekteverzekering en ouderschapsgeld.Voor de Britse vakbonden is het een stevige overwinning, die in het land nog verdere gevolgen kan hebben voor de zogeheten 'gig economy'. Platformen als Uber, maar ook Lyft en Deliveroo, bieden goedkope leveringen of ritjes aan, en zien zichzelf als 'freelancerplatform' dat zelfstandigen kunnen gebruiken om klanten te vinden. Dat zelfstandigenstatuut wordt echter wereldwijd in vraag gesteld, met uiteenlopende resultaten. In Nederland oordeelde het gerechtshof in hoger beroep vorige maand bijvoorbeeld dat Deliveroo-leveranciers werknemers zijn, in de Amerikaanse staat Californië is het freelance-statuut van dit soort chauffeurs in november net bij wet vastgelegd.