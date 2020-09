Uber-passagiers moeten binnenkort bewijzen dat ze een mondmasker dragen voor ze in de auto stappen. Dat bewijs moet worden geleverd door een selfie te maken, waarbij de Uber-app herkent of de neus en mond bedekt zijn.

De plicht om aan te tonen dat iemand een mondmasker draagt geldt niet voor iedereen, maar (in eerste instantie) alleen voor mensen die eerder gerapporteerd zijn omdat ze geen masker droegen. Volgens de BBC wordt de feature eind september in de Verenigde Staten en Canada gelanceerd. Daarna zullen waarschijnlijk ook andere regio's volgen.

De technologie voor zo'n 'mondmaskerselfie' bestaat al langer: Uber-chauffeurs moesten op deze manier al bewijzen dat ze een kapje dragen voor ze aan het werk gaan. Als de app geen masker detecteert kunnen de chauffeurs hun Uber-app niet ontgrendelen en dus ook geen passagiers oppikken.

Geen gezichtsherkenning

Volgens Uber vindt er bij het scannen van het mondmasker geen gezichtsherkenning plaats - de software zou alleen maar kijken of de mond en neus bedekt zijn. De foto's worden door het bedrijf 96 uur bewaard, voor mocht er een meningsverschil ontstaan, en daarna permanent verwijderd.

Halverwege mei is Uber begonnen met het aanscherpen van de regels rondom het coronavirus. Zo kunnen zowel chauffeurs als passagiers kosteloos een rit annuleren als een van beide partijen geen mondmasker draagt.

De plicht om aan te tonen dat iemand een mondmasker draagt geldt niet voor iedereen, maar (in eerste instantie) alleen voor mensen die eerder gerapporteerd zijn omdat ze geen masker droegen. Volgens de BBC wordt de feature eind september in de Verenigde Staten en Canada gelanceerd. Daarna zullen waarschijnlijk ook andere regio's volgen.De technologie voor zo'n 'mondmaskerselfie' bestaat al langer: Uber-chauffeurs moesten op deze manier al bewijzen dat ze een kapje dragen voor ze aan het werk gaan. Als de app geen masker detecteert kunnen de chauffeurs hun Uber-app niet ontgrendelen en dus ook geen passagiers oppikken.Volgens Uber vindt er bij het scannen van het mondmasker geen gezichtsherkenning plaats - de software zou alleen maar kijken of de mond en neus bedekt zijn. De foto's worden door het bedrijf 96 uur bewaard, voor mocht er een meningsverschil ontstaan, en daarna permanent verwijderd.Halverwege mei is Uber begonnen met het aanscherpen van de regels rondom het coronavirus. Zo kunnen zowel chauffeurs als passagiers kosteloos een rit annuleren als een van beide partijen geen mondmasker draagt.