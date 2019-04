Uber geeft data over Brussels verkeer vrij

Taxi-app Uber heeft 'Uber Movement' - een website waarop anonieme gegevens van ritten vrij te raadplegen zijn - uitgebreid naar Brussel. Bedoeling is vooral dat stedenbouwkundigen en besturen de tool raadplegen om te beslissen waar het best geïnvesteerd kan worden in nieuwe infrastructuur.

De data voor steden als Sydney, Boston, Parijs, Amsterdam en Londen waren al langer te bekijken. Op basis van de gegevens van miljarden trips die passagiers hebben afgelegd met Uber, toont Uber Movement nu ook de reistijden tussen Brusselse zones. "De lancering van Uber Movement in Brussel is een belangrijke stap voor ons om verder samen te werken met de stad Brussel en om tegemoet te komen aan de behoeften van de lokale mobiliteit", zegt Thijs Emondts, topman van Uber Benelux.