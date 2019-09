De felrode elektrische Jump-deelfietsen van Uber zullen binnenkort niet meer te zien zijn in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg en Laken. Te veel vandalisme op de fietsen zorgt ervoor dat ze helemaal of gedeeltelijk weggehaald worden.

Bruzz bracht het nieuws naar buiten, nadat het een brief van Uber aan de betreffende gemeenten kon inkijken. Molenbeeks schepen Jef Van Damme en Uber bevestigen het aan Belga.

In juni had Uber op vraag van Van Damme nog een uitbreiding van haar Jump-vloot doorgevoerd in Molenbeek. Maar in juli volgde er al een uitnodiging van Uber voor een overleg over vandalisme. Van Damme kon er toen niet op ingaan wegens vakantie, maar nam in augustus wel weer contact op met Uber. "Toen hebben ze laten weten dat het niet meer nodig was en ze de beslissing hebben genomen om weg te trekken. Een rare manier van werken, want zo kregen we geen kans op een gesprek of op het oplossen van de problemen. Mijn conclusie is dat ze de beslissing ook om andere redenen hebben genomen", vertelt Van Damme.

De Molenbeeks schepen ontkent niet dat er problemen zijn met de deelsteps en deelfietsen en er vaak kapotte exemplaren rondslingeren. Al doet dat probleem zich voor in het hele Brussels gewest. "Het feit dat het in Molenbeek en die andere gemeenten zoveel erger zou zijn, is iets wat je volgens mij moeilijk kan controleren en waar we ook geen gesprek over hebben gehad met Uber", verklaart Van Damme.