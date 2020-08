Uber neemt Autocab over, een bedrijf dat software voor het boeken van autoritten en dispatching aanbiedt. Al lijkt de meerwaarde vooral bij de marktplaats van het bedrijf te liggen.

Autocab bestaat al dertig jaar en is actief in twintig landen. Het bedrijf ontwikkelt software om taxiritten te boeken en dispatching te regelen. Daarnaast heeft het met iGo in verschillende landen een marktplaats waar privé vervoersbedrijven kunnen op aansluiten.

Uber is in eerste instantie van plan om iGo te linken met haar eigen app, specifiek in markten waar het bedrijf niet actief is (of niet actief mag zijn).

"Autocab werkt al meer dan dertig jaar succesvol samen met taxibedrijven en privechauffeurs wereldwijd en Uber kan veel leren van hun ervaringen," zegt Uber in een verklaring.

Hoeveel Uber betaalt voor de overname is niet bekend.

Autocab bestaat al dertig jaar en is actief in twintig landen. Het bedrijf ontwikkelt software om taxiritten te boeken en dispatching te regelen. Daarnaast heeft het met iGo in verschillende landen een marktplaats waar privé vervoersbedrijven kunnen op aansluiten.Uber is in eerste instantie van plan om iGo te linken met haar eigen app, specifiek in markten waar het bedrijf niet actief is (of niet actief mag zijn)."Autocab werkt al meer dan dertig jaar succesvol samen met taxibedrijven en privechauffeurs wereldwijd en Uber kan veel leren van hun ervaringen," zegt Uber in een verklaring.Hoeveel Uber betaalt voor de overname is niet bekend.