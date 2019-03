Uber koopt rivaal uit het Midden-Oosten

Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, legt 3,1 miljard dollar op tafel voor de overname van rivaal Careem Networks FZ, zat zijn thuisbasis heeft in Dubai.

Het is de meest kostbare overname voor Uber ooit, dat eerder al een belang kocht in een aantal Aziatische concurrenten en in het fietsenbedrijf Jump Bikes. Uber betaalt de overname van Careem deels in cash (1,4 miljard) en deels in converteerbare obligaties (1,7 miljard). Careem zal als apart merk blijven bestaan en CEO Mudassir Sheikha blijft aan boord.

Beide bedrijven moeten wel nog de goedkeuring krijgen van de autoriteiten in alle landen waar Careem actief is. De overname zou pas in het eerste kwartaal van 2020 afgerond worden.

Careem, dat zijn thuisbasis heeft in Dubai, is actief in meer dan negentig steden in circa vijftien landen. Tot de aandeelhouders behoren de steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal en het Japanse e-commercebedrijf Rakuten.

Uber bereidt zich intussen voor op een beursgang, mogelijk de grootste van het jaar, maar deze overname zou dat proces niet beïnvloeden, klinkt het vandaag.