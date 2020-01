Uber is een proef begonnen waarbij chauffeurs zelf hun tarief mogen bepalen. Vooralsnog gebeurt dit alleen bij taxiritten vanaf de vliegvelden van Santa Barbara, Palm Springs en Sacramento in Californië. Een rit kan maximaal vijf keer zo duur zijn als de prijs bij Uber zelf, aldus de Wall Street Journal dinsdag.

De staat Californië wil strengere regels opleggen aan bedrijven als Uber. Als Uber bepaalt hoe hun werkdagen en hun inkomsten eruitzien, hebben chauffeurs onder meer het recht om bij ziekte doorbetaald te worden.

Ook in andere landen ligt Uber onder zo'n vergrootglas. Overheden en rechters zeggen dat het een taxibedrijf is en dat Uber zijn chauffeurs moet behandelen als werknemers. Uber zelf houdt vol dat het alleen een technologieplatform is, dat zelfstandigen met een auto in contact brengt met mensen die een auto zoeken. Als chauffeurs zelf hun prijs mogen bepalen, zoals in Californië, hebben zij meer zelfstandigheid dan wanneer Uber het tarief zou bepalen. Uber staat dan sterker in zijn argument dat het alleen een platform is.

De staat Californië wil strengere regels opleggen aan bedrijven als Uber. Als Uber bepaalt hoe hun werkdagen en hun inkomsten eruitzien, hebben chauffeurs onder meer het recht om bij ziekte doorbetaald te worden.Ook in andere landen ligt Uber onder zo'n vergrootglas. Overheden en rechters zeggen dat het een taxibedrijf is en dat Uber zijn chauffeurs moet behandelen als werknemers. Uber zelf houdt vol dat het alleen een technologieplatform is, dat zelfstandigen met een auto in contact brengt met mensen die een auto zoeken. Als chauffeurs zelf hun prijs mogen bepalen, zoals in Californië, hebben zij meer zelfstandigheid dan wanneer Uber het tarief zou bepalen. Uber staat dan sterker in zijn argument dat het alleen een platform is.