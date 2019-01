Uber roept Europese landen op om meer te investeren in openbaar vervoer

''We zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen komen uit de samenwerking van nieuwe aanbieders en openbaar vervoer'', schreef Ubers Europese baas Pierre-Dimitri Gore-Coty in een blog. ''Aangezien de mobiliteitsverwachtingen snel veranderen, is dit het moment om sterker te investeren in een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk met openbaar vervoer aan de basis.''

De oproep is opmerkelijk omdat Ubers taxidiensten veelal worden gezien als concurrent van het openbaar vervoer. In veel Europese en Amerikaanse steden wordt een toename van autoverkeer gemeten sinds de komst van de taxi-app en vergelijkbare diensten. Bovendien heeft Uber vanwege agressieve uitbreiding, het zich niet aan de regels houden en zijn omgang met privacygevoelige gegevens een moeizame relatie met de overheden in veel Europese landen.