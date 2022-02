Uber treft een schikking met Google-dochter Waymo, die zich richt op de productie van zelfrijdende auto's. De zaak draait om Anthony Levandowski, een voormalig medewerker van Waymo die in 2016 de overstap maakte naar Uber. Hierbij zou hij bedrijfsgeheimen van Waymo hebben gestolen.

Levandowski bekende de diefstal eerder en kreeg hiervoor in 2020 al een celstraf van anderhalf jaar opgelegd. Hij hoefde uiteindelijk echter niet naar de cel nadat toenmalig president Donald Trump hem gratie verleende. Google diende wel nog een claim in bij Levandowski, die een bonus van 120 miljoen dollar moet terugbetalen. Inclusief rente en juridische kosten loopt dit bedrag op tot 180 miljoen dollar. Levandowski vroeg echter een persoonlijk faillissement aan.

Lees ook: Celstraf voor ingenieur die bedrijfsgeheimen Waymo stal

Als onderdeel van de schikking die Uber nu met Waymo treft betaalt het bedrijf een belangrijk deel van de 120 miljoen dollar die Levandowski nog schuldig was. Ook is bepaald dat Waymo 25 miljoen dollar alsnog op Levandowski verhaalt. Hoeveel Uber exact aan Waymo betaalt is niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Uber de portemonnee moet trekken in de juridische strijd. In een civiele rechtszaak die in 2018 is aangespannen betaalde Uber Waymo ook al een bedrag van 245 miljoen dollar in aandelen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Levandowski bekende de diefstal eerder en kreeg hiervoor in 2020 al een celstraf van anderhalf jaar opgelegd. Hij hoefde uiteindelijk echter niet naar de cel nadat toenmalig president Donald Trump hem gratie verleende. Google diende wel nog een claim in bij Levandowski, die een bonus van 120 miljoen dollar moet terugbetalen. Inclusief rente en juridische kosten loopt dit bedrag op tot 180 miljoen dollar. Levandowski vroeg echter een persoonlijk faillissement aan.Als onderdeel van de schikking die Uber nu met Waymo treft betaalt het bedrijf een belangrijk deel van de 120 miljoen dollar die Levandowski nog schuldig was. Ook is bepaald dat Waymo 25 miljoen dollar alsnog op Levandowski verhaalt. Hoeveel Uber exact aan Waymo betaalt is niet bekendgemaakt.Het is niet de eerste keer dat Uber de portemonnee moet trekken in de juridische strijd. In een civiele rechtszaak die in 2018 is aangespannen betaalde Uber Waymo ook al een bedrag van 245 miljoen dollar in aandelen.In samenwerking met Dutch IT-channel.