Het aandeel Uber is zijn beursdebuut op Wall Street met verlies gestart. De aandelen waren bij opening 42 dollar waard, terwijl ze werden geïntroduceerd aan 45 dollar.

Op de beurs van New York is vrijdag de beursgang van Uber afgetrapt. Het gaat om de grootste beursintroductie in de VS sinds die van Facebook, in mei 2012, en de grootste wereldwijd sinds het Chinese Alibaba in 2014. De introductieprijs van het aandeel was vastgelegd op 45 dollar. Het duurde uren vooraleer een koers werd gevormd. Aanvankelijk werd winst verwacht, maar uiteindelijk opende het aandeel lager.

Uber geeft voor 8,1 miljard dollar nieuwe aandelen uit. De beursgang van de taxi-app, die intussen ook al diversifieerde met de verdeling van maaltijden, het verhuren van fietsen, enz..., is een groots opgezet spektakel. Aan de New York Stock Exchange hangt een reuzenspandoek met het logo van het bedrijf. CEO Dara Khosrowshahi luidde de openingsbel.

Uber ging uiteindelijk op zijn eerste handelsdag bijna 8 procent omlaag. Het aandeel werd geïntroduceerd aan 42 dollar (lager dan de intekenprijs van 45 dollar) en sloot de eerste beursdag af op 41,57 dollar. Uber haalde bij de beursgang niettemin 8,1 miljard dollar (7,2 miljard euro) op. Topman Dara Khosrowshahi benadrukte dat het uiteindelijk toch gaat om hoe de beurskoers zich op de langere termijn ontwikkelt.

In maart trok rivaal Lyft naar de beurs maar het bedrijf presteerde teleurstellend. Dat aandeel noteert nog altijd zowat een derde onder de intekenprijs. Uber schermt met een stevige groei van zijn activiteiten, maar is zelf nog altijd verlieslatend. Volgens de Wall Street Journal ging het bedrijf in de twaalf maanden tot eind maart 3,7 miljard in het rood. Daarnaast zijn er heel wat conflicten met chauffeurs en regelgevende autoriteiten.