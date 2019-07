Uber werkt aan een nieuwe dienst: een abonnement. Gebruikers daarvan krijgen korting op taxiritten, krijgen hun eten gratis thuisbezorgd via Uber Eats en hoeven niet te betalen wanneer ze fietsen en steps huren via dochter JUMP.

Uber experimenteert met een maandelijkse abonnementendienst die zijn verschillende diensten moet combineren. Het abonnement wordt momenteel uitgetest in Chicago en San Francisco, maar kan later worden uitgebreid naar andere markten. Een 'all-in-one' abonnement kost daar 24,99 dollar per maand, omgerekend ruim 22 euro. Daarvoor krijgen klanten een korting op elke rit met de taxidiensten van Uber, gratis leveringen in Uber Eats, en gratis fietsritjes met Uber's Jump fietsen en scooters. In andere steden test Uber ook met combinaties en kortingen, zoals bijvoorbeeld gratis levering vanaf een bepaald bedrag voor maaltijden.

Het is niet de eerste keer dat Uber de abonnementenroute opgaat. Vorig jaar kwam het uit met een Ride Pass die klanten vaste prijzen aanbood voor alle ritjes met UberX, UberPool en Express Pool die maand. Volgens het bedrijf zou dat abonnement klanten gemiddeld 15 procent besparen doorheen de maand, omdat ze vrijgesteld zijn van zogeheten 'surge pricing'. Daarbij gaan de prijzen omhoog met de vraag, bijvoorbeeld als het regent of in weekends.

Bedoeling van de abonnementen is om te vermijden dat Uber-gebruikers naar de concurrentie gaan. Het bedrijf, dat nog altijd geen winst maakt, zou zo klanten aan zich kunnen binden en een stabiele inkomstenstroom opbouwen.