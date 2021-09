Meer dan tien jaar na de oprichting van het audodeelplatform, verwacht Uber voor de eerste keer winst te maken met zijn kernactiviteiten. Het gaat om het brutoresultaat (ebitda) in het derde kwartaal, dus zonder een aantal kosten.

Door wereldwijd uit te breiden heeft Uber de afgelopen jaren miljarden dollars verbrand met de belofte van later winst te maken. Deze week maakte het Amerikaanse bedrijf bekend dat het in de maanden juli en augustus zwarte cijfers heeft geschreven, zonder intresten, belastingen of afschrijvingen. Het bedrijf ligt volgens financieel directeur Nelson Chai dus op koers om in het derde kwartaal uit de verlieszone te komen. Maar de prognose werd wel extreem voorzichtig geformuleerd, met een ebitda tussen -25 miljoen dollar en 25 miljoen dollar in de plus.

Waardeverhoging

In het voorbije kwartaal boekte Uber al een winst van 1,1 miljard dollar, maar dat was volledig te danken aan de waardeverhoging van een aantal participaties, zoals die in het Chinese Didi of bij de robotwagenbouwer Aurora. Zonder die eenmalige elementen leed Uber nog 700 miljoen dollar verlies.

Het concern profiteert sinds de coronapandemie wel van de gestegen vraag naar maaltijdleveringen. Die pijler (Uber Eats) wordt alsmaar belangrijker.

