Voor het eerst in meer dan tien jaar boekt Uber een operationele winst. Netto is het bedrijf echter nog steeds verlieslatend omdat haar investering in een Chinese sectorgenoot zakt in waarde.

Uber is al tien jaar de bekendste aanbieder van autoritten als alternatief voor de taxisector. Maar het bedrijf staat al die tijd ook bekend als een cashverbrander die nog nooit winstgevend was. Dat lijkt nu voor het eerst te keren.

In haar afgelopen kwartaal, dat eind september afliep, haalde het bedrijf een Ebitda van 8 miljoen dollar. Dat is minder dan de 25 tot 75 miljoen die het bedrijf verwachtte, maar ook wel veel beter dan het verlies van 625 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar geleden. Al is de markt wel teleurgesteld, want concurrent Lyft is intussen al wel twee kwartalen operationeel winstgevend. Al is daar netto ook nog geen winst te bespeuren, merkt persbureau Reuters op.

Toch boekt Uber dit kwartaal een nettoverlies van 2,4 miljard dollar. Wat Uber de das omdoet is haar belang in de Chinese sectorgenoot Didi. Dat bedrijf ging in juni naar de beurs, maar omdat China intussen een antitrustonderzoek naar Didi opende, zakte de marktwaarde van het bedrijf met miljarden, waardoor Uber zelf 2 miljard dollar moet afschrijven. Andere verliezen komen onder meer van aandelengebaseerde compensaties.

In de kern blijft Uber wel groeien en herstellen van de pandemie. Het aantal boekingen groeide 57 procent op jaarbasis, goed voor 23,1 miljard dollar. De omzet zelf groeide met 72 procent tot 4,8 miljard dollar.

In de marge zegt Uber ook dat leveringen van maaltijden, zo'n 96 procent van alle leveringen die het bedrijf doet, voor het eerst winstgevend was. Voor personenvervoer laat het weten dat het sinds januari 640.000 extra chauffeurs wereldwijd kon aantrekken. Het bedrijf gaf afgelopen kwartaal 250 miljoen dollar uit om mensen aan te trekken om voor het bedrijf rond te rijden.

