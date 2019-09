Uber wil over een tijdje een nieuwe app op de markt brengen. Gebruikers kunnen daarin zowel hun taxiritten als hun maaltijden bestellen. Uber en Uber Eats moeten namelijk samengevoegd worden. De nieuwe app moet "het besturingssysteem voor je dagelijkse leven" worden, zegt Uber. De veranderingen worden momenteel getest in honderden steden.

Uber werkt ook aan een paar andere innovaties. Een daarvan is een pincode. De passagier krijgt een code van vier cijfers, die moet worden doorgegeven aan de chauffeur. Pas als die de code invoert in de app, kan de rit starten.

Daarnaast wil Uber zogeheten ultrasoon geluid gebruiken om te controleren of passagiers wel in de juiste auto zitten. In sommige plaatsen kunnen chauffeurs en passagiers straks automatisch een sms naar een alarmcentrale sturen. Politie, brandweer en ambulance weten dan in wat voor auto iemand zit, wat het kenteken is en waar de auto zich bevindt.