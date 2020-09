Uber wil tegen 2040 een emissievrij mobiliteitsplatform zijn. Daarbij moet de dienstverlening in Amsterdam al tegen 2025 voor 100 procent worden uitgevoerd door voertuigen die geen schadelijk stoffen uitstoten. In Brussel en andere Europese hoofdsteden wil Uber in 2025 zeker de helft van de kilometers emissievrij rijden.

Het technologiebedrijf achter de bekende taxi-app presenteert zichzelf als een mobiliteitsplatform. Tegen 2040 moeten alle Uber-ritten plaatsvinden in voertuigen zonder uitstoot en door middel van openbaar vervoer en andere schone oplossingen.

Uber Green

Volgens Uber zal in 2025 zeker de helft van alle afgelegde kilometers in zeven hoofdsteden door emissievrije voertuigen gereden worden. Naast Amsterdam gaat het om Brussel, Berlijn, Lissabon, Londen, Madrid en Parijs. Amsterdam moet een voorloper zijn in de plannen, met 100 procent elektrische ritten binnen de ringweg (A10). Volgens Uber kleven er financiële voordelen aan die stap voor passagiers en chauffeurs die kiezen voor Uber Green.

Om de plannen uit te voeren maakt Uber 800 miljoen dollar vrij. Met dat geld wil het bedrijf chauffeurs in Europa en Noord-Amerika financieel ondersteunen bij de overstap op een voertuig zonder uitstoot. Uber ondertekende voor de plannen een intentieverklaring met de Franse wagenbouwer Renault en diens partner, het Japanse Nissan, om het Uber-aanbod te 'elektrificeren'.

