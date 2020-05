Uber heeft een bod gedaan om maaltijdleverancier Grubhub te kopen. Met de overname zou Uber alle aandelen van maaltijdleveranciersplatform aankopen. Grubhub wordt momenteel gewaardeerd op 4,5 miljard dollar.

Uber, vooral gekend van zijn ritjesdienst, heeft zijn portfolio al uitgebreid naar fietsen, en baat ook een eigen leveringsdienst voor voedsel uit: Uber Eats. Daarmee heeft het ongeveer 20 procent van de Amerikaanse markt in handen. Grubhub heeft zo'n 30 procent van die koek. Samen zouden ze de grootste zijn, zo schrijft Bloomberg.

Het is vrij logisch dat Uber zijn maaltijdleveringen wil uitbreiden. De taxidiensten van het bedrijf werden de voorbije maanden door de lockdown amper gebruikt. Uber maakte in het voorbije kwartaal 2,9 miljard dollar verlies en zag een vermindering van 80 procent in gebruik van de ritjesdienst. De aan-huis levering van Uber Eats groeide echter, met 89 jaar over jaar.

